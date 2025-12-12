阪神の石井大智投手（２８）が１２日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、倍増以上となる１億１８００万増の２億円でサインした。今季大活躍でリーグ優勝に貢献した石井は交渉の席で、球団に将来的なメジャー挑戦を直訴したと明かした。（金額は推定）「今後の将来を考えたときに、アメリカの野球を経験させていただきたいと言わせてもらいました」。海外ＦＡ権の取得までも、まだ時間を要す右腕。渡米について