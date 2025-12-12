夜の誰もいない静かな街角。どこか背徳的で心がざわめくような夜特有の空気には、なぜか不思議な魅力を感じたりしますよね。現在Xでは、そんな夜の情景を切り取った写真が大きな話題を集めています。最近いただいたコメントで、「いろいろな事情があって夜に外出できないけど、あなたの写真を見ると夜散歩している気分になれて好き」というのがあってなんだか嬉しくなりました。(@imari33_photoより引用)(@imari33_photoより引用)