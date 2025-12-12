【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用RPG「Clair Obscur: Expedition 33」がゲーム・オブ・ザ・イヤーに輝いた。 本作は、2020年にフランスで設立されたSandfall Interactiveによるターン制RPG。日本のRPGから影響を受け、従来のターン制バトルに敵の攻撃を