お財布って、毎日使うものだからこそ、ちょっとしたトキメキがあると嬉しいもの。そんな気持ちを思いっきり満たしてくれる、見た瞬間に心がゆるむ財布が今、Xで大きな注目を集めています。鹿のソフトレザーで作った柏餅革しわ餅ガマ口(@LeatherKakeiより引用)(@LeatherKakeiより引用)ポストの主は「遊び心で持つ革小物」をコンセプトに「革のおやつシリーズ」などユニークな作品を創る「Leather Kakei(@LeatherKakei)」さん。鹿の