Disney(ディズニー)は、Googleが同社の著作権を侵害しているとして、停止要求書を送付した。DisneyはGoogleがAIモデルやサービスを使用して、同社のキャラクターや作品を「大規模に」無断で複製・配信していると主張している。なお、Disneyは同日、OpenAIと著作権で提携したことを発表している。ディズニーは数カ月前から懸念を伝えていた