【新拡張パック「ディアブロ IV: 憎悪の帝王」】 2026年4月28日 発売予定 Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクションRPG「ディアブロ IV（Diablo IV）」の新拡張パック「ディアブロ IV: 憎悪の帝王」を2026年4月28日に発売する。 「The Game Awards 2025」にて、新たな拡張パック「憎悪の帝王」が発表