山形県遊佐町で12日未明、JR羽越線の回送列車が乗用車と衝突する事故がありました。車の近くには成人の男性1人が倒れていて、その場で死亡が確認されました。警察と消防によりますと、12日午前1時半ごろ、遊佐町遊佐を走行していたJR羽越線の回送列車が線路上に止まっていた乗用車と衝突しました。この事故で、車の近くに成人の男性1人が倒れているのが見つかり、男性はその場で死亡が確認されました。警察の調べによりますと、車