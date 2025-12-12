阪神・石井大智投手が１２日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸８２００万円から１億１８００万増の２億円でサインした。（金額は推定）プロ５年目の今季は５３試合に登板して１勝０敗３６ホールド、防御率０・１７。プロ野球新記録の５０戦連続無失点、また球団新記録の４９イニング連続無失点と無双投球で２年ぶりのリーグ優勝に貢献した。球団にはポスティングシステムによる将来的な米メジャー