Íèµ¨¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÆ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤¬£±£²Æü¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÀÅÄµÈ¾´»á¡Ê£´£²¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ»á¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÈØÅÄ¥æ¡¼¥¹¤«¤é£²£°£°£²Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢ÀçÂæ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡££°£·Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÇ¯¤ËÈØÅÄÉüµ¢¸å¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢ËêÌî»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¸©¼Ò²ñ¿Í£±Éô¡¦ÉÊÀî£Ã£Ã¤Ç¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì