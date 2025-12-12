北朝鮮の金正恩総書記が党の重要会議で1年を総括し、ロシアへの派兵で「軍と国家の名声を全世界に誇示した」と強調した。きょう付の労働新聞は、朝鮮労働党の重要会議である中央委員会拡大総会がきのうまでの3日間開かれ、金総書記が今年の政策について総括したと報じた。金総書記は国防政策について、「多くの問題が効果的に正確な発展方向に進んでいる」として、ウクライナに侵攻するロシアへの派兵によって「軍と国家の名声を全