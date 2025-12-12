青森県・八戸市美術館の公式サイトが12日に更新され、8日に発生した地震により展示品数点に損傷が確認されたことなどから会期途中で閉幕することを発表した。同美術館は「古代エジプト美術館展閉幕のお知らせ」とし文書を発表。「このたび12月8日に発生した地震の影響により、当展覧会の展示品数点に損傷が確認されたことと、被害のなかった展示品の作品保護の観点から、誠に残念ながら会期途中にて閉幕とさせていただくことと