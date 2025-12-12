ENHYPEN（エンハイプン）が、TikTok（ティックトック）年末決算で、2年連続K−POPボーイズグループ最高順位となった。韓国メディアが報じた。グローバルショートフォーム動画プラットフォームのTikTokが10日、年末決算レポート「Year in Music（イヤーインミュージック）」を発表。ENHYPENが「TikTok's Top 10 Global Artists 2025」3位に入った。韓国メディアMKスポーツは12日「バッド・バニー、テイラー・スウィフト、レディー・