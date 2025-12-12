英ＢＢＣなどによると、ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１１日、ウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）のウクライナ支配地域に、米国が「経済特区」の設置を提案していると明らかにした。ロシアはドンバス全域の割譲を求めており、提案の実現可能性は不透明だ。ＢＢＣなどによると、露軍はルハンスク州の大部分とドネツク州の約７割をそれぞれ占領している。米国の構