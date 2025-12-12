女優の大地真央（69）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。かつてアレルギーに苦しんだ経験を明かした。現在、4匹のネコと暮らしている大地は「途中、ネコアレルギーになって」と告白。そのきっかけについて「友達が10匹ぐらい飼ってる家に行って、そこでずっとしゃべっていて。そこからなったような気がして」といい、「（許容量が）コップからあふれたらとか言うでしょ、それだと思う」と推測した。症状に