タレント重盛さと美（37）が11日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。アインシュタイン稲田直樹（40）がSNSを乗っ取られ、容疑者の男が逮捕された事件について言及した。番組のテーマは「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。吉住が「本当に大きな声で言えないんですけど…」と前置きし「あの、アインシュタイン稲田さんの件あったじゃないですか。あれ私絶対稲田さんやったと思ったんですよ」と“小声