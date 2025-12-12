12月11日（現地時間10日）、『エミレーツNBAカップ2025』の準々決勝が開催され、サンアントニオ・スパーズがロサンゼルス・レイカーズに132－119で勝利。準決勝に駒を進めた。 スパーズは序盤ビハインドを背負うも、徐々にリズムをつかみ第1クォーターに逆転。その後も高確率で得点を重ね、レイカーズの追い上げを振りきった。このカップ戦の決勝トーナメントに初進