アステリアが後場プラス圏に転じている。午後０時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を８億５０００万円から９億円（前期比１５．２％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を８円５０銭から９円へ引き上げたことが好感されている。 売上高は３５億円（同１０．４％増）の従来見通しを据え置いたものの、投資先である宇宙開発企業スペースＸ社株式の評価益増に伴い営業利益予想を増額修