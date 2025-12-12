午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３９６、値下がり銘柄数は１９０、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に繊維、保険、銀行、輸送用機器、不動産、鉄鋼など。値下がりは鉱業、水産・農林のみ。 出所：MINKABU PRESS