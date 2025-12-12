酉島製作所は大幅反発している。１１日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３６億円から５６億円（前期比３７．７％増）に上方修正したことが好感されている。 保有するフジテック株式の全てに関して、Ｂｏｓｐｏｌｄｅｒ１が実施する公開買い付けに応募することにし、それに伴い投資有価証券売却益２８億５００万円を特別利益として計上することなどが要因としている。なお、売上高８９０億円