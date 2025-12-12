2026年3月20日に公開される道枝駿佑（なにわ男子）主演映画『君が最後に遺した歌』の追加キャストとして、萩原聖人、宮崎美子、五頭岳夫、野間口徹、井上想良、田辺桃子、新羅慎二、竹原ピストル、岡田浩暉の出演が発表された。 参考：道枝駿佑の涙に生見愛瑠の歌唱シーンも『君が最後に遺した歌』新映像＆ビジュアル公開 原作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞し