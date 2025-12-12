ＩＮＴＬＯＯＰは後場急騰している。１２日午前１１時３０分ごろ、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表した。売上高が９６億３１００万円（前年同期比２１．０％増）、営業利益が６億９７００万円（同３７．８％増）といずれも四半期として過去最高を更新しており、業況を評価した買いが流入している。高収益案件の獲得に注力した結果、主要システムインテグレーター向け案件の受注が順調に