セレッソ大阪は12月12日、ラファエル・ハットンの期限付き移籍期間の満了を発表した。今季にブラジルのバイーアからレンタルで加入したR・ハットンは、リーグ戦で36試合に出場し、J１得点ランキング２位タイの18ゴールを記録。貴重な得点源として活躍した。セレッソを去ることになったブラジル人FWは、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。「セレッソ大阪に関わる全ての皆さん、今年一年間、力強いサポー