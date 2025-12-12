大樹町は１２月１２日午前１１時５４分に、浜大樹、旭地区７８世帯２０９人に避難指示を出しました。町内には２か所の避難所が開設されています。歴舟コミュニティーセンターと中島コミュニティセンターということです。新冠町では７か所、避難所が開設されています。避難所は・朝日の森・泊津生活館・本町多目的交流センター・新冠小学校・節婦体育館・大狩部生活センター・新冠町役場です。新ひだ