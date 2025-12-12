女性ファッション誌『CanCam』の公式SNSにて、ジェシー（SixTONES）の中面カットが公開された。 【写真】ファンも絶賛する大人な表情のジェシー／『CanCam』1月号特別版表紙 ■バラの花束を持ってパーティに誘うジェシー 今回公開されたのは、特集「普段のおしゃれにほんのり…PARTY vibes！」をテーマに撮影された、“パーティへのお誘いシーン”。ラグジュアリーなホテルを