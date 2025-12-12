卓球の「WTTファイナルズ香港2025」が開催中で、WTTシリーズ年間王者を決めるこの国際大会では、各国のトップ選手たちが熱戦を繰り広げている。そんな中、12日には女子シングルスの準々決勝が行われ、中国勢と対戦する日本の2選手に注目が集まる。 ■ともに過去対戦は0勝4敗 11日の1回戦で伊藤美誠（スターツ）に逆転勝利を収めたのが、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）。今季はシングルス