JRAは12日、第77回（GI、阪神芝1600m）の枠順を発表した。2戦2勝のアランカールは2枠4番、白菊賞を制し2連勝中のマーゴットラヴミーは4枠7番、新設GIII・中京2歳Sで2着のスターアニスは5枠9番から発走する。 ■極端な枠は割り引き 昨年はリフレッシュ工事のため京都競馬場で行われたが、今年から舞台を戻す。阪神開催の過去10年、もっとも安定感を示しているのは5枠で【2.2.2.14】連対率20.0％。2022年