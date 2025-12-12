交通情報です。ＪＲ北海道によりますと、緊急地震速報の発表で、一部の列車が一時的に運転を停止しましたが、順次再開し、運転を見合わせている区間はないということです。また、札幌市交通局によりますと、地震発生時、地下鉄も全線一時、運転を停止しましたが、正午ごろまでに運転を再開しました。また、新千歳空港発着の旅客機に影響はいまのところないということです。