今年１１月、大阪市淀川区の高校のテニスコートにいる生徒に向かって、隣接するマンションから陶器のような物などを投げ込んだとして、殺人未遂の疑いで逮捕された女性（４７）について、大阪地検は「不起訴」としました。大阪市淀川区の女性（４７）は、１１月１８日朝に自宅マンションから、隣接する大阪府立東淀川高校のグラウンドにいる生徒らに向かって、陶器のような物やスプレー缶を投げ込んだとして、殺人未遂の疑いで