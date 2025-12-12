【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/PC用アクションRPG「Phantom Blade Zero」の最新トレーラーが公開された。 本作は中国のS-GAMESによる武侠アクションRPG。最新トレーラーでは壮大なスケールで描かれる物語や世界観がお披露目された。 また、発売が2026年9月9日となる