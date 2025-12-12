【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、横スクロールアクション「ロックマン DUAL OVERRIDE」のゲームプレイ映像が公開された。 公開されたゲームプレイ映像では、クラシカルな横スクロールで繰り広げられるアクションを確認できる。 なお、ロックマンのデザインも往年のものを思わせるデザインとなっている。