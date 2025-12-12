女優の北川景子（39）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。ママ友だという人気タレントから、家庭での様子を明かされる場面があった。番組では北川の仲良しのママ友だというタレントの菊地亜美に事前取材を行った。5年前に出会い、子供が同じ年で何でも話せる仲だという菊地。北川との関係について「抽象的な話ではなくて、ママ友として“最近ご飯どういうの食べさせてる？”離乳食の時だったらとか。