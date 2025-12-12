女子ゴルフの勝みなみ（２７＝明治安田）が、来年１月４日も新日本プロレスの東京ドーム大会を観戦することを明かした。１１日に、ダンロップ契約プロとして「ゼクシオドリームカッププロアマコンペ」（茨城ＧＣ）に参加した勝は取材に応じ、プロレス好きとあって新日本プロレスにも言及。同大会では、団体をけん引してきた棚橋弘至が引退試合を行うだけに「棚橋さんの引退は悲しい。スター選手なので、あの方がいたから今の新