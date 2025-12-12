【Screamer】 2026年3月26日 発売予定 価格：8,910円 イタリアの老舗レースゲーム開発会社であるMilestone S.r.l.が開発するPS5/Xbox Series X|S/PC用レースゲーム「Screamer」の発売日が2026年3月26日と発表された。パブリッシャーはドイツのPLAIONが務める。 「Screamer」は1995年にMilestone（当時の社名はGraffiti）が北米・ヨー