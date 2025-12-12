◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１２日、栗東トレセン中京２歳Ｓ２着のスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は真ん中の５枠９番に決定。この日は坂路を７３秒７―１７秒０と、ゆったりとした脚どりで駆け上がった。高野調教師は「枠は与えられたところで。今のところうまくきています。（仕上がりは）とてもいいんじゃないかと思います」と胸を張った。