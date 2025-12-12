11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！先日、ディズニー映画最新作『ズートピア2』が公開されました。みなさんは観に行かれましたか？？私は、公開前日の前夜祭にご招待いただき、その際に観させていただきました！また