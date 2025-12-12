先ほどの地震の影響で、青森、岩手、宮城を走る在来線が運転を見合わせています。【映像】最大震度4を観測した現地の様子JR大船渡線は一ノ関駅から気仙沼駅間の上下線で、JR津軽線は青森駅から蟹田駅間の上下線で、JR大湊線、JR釜石線、JR花輪線も上下線で運転を見合わせています。（ANNニュース）