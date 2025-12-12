師走の京都で１２月２１日に開かれる全国高校駅伝・都大路の特集。２日目の１０日は女子の栃木県代表の意気込みを紹介します。女子は６年連続８度目の出場となる宇都宮文星女子です。 １１月、佐野市で行われた県予選。この大会５連覇中の宇都宮文星女子。絶対女王の力は今年も健在で他を圧倒するスピードで序盤から積極果敢な走りを見せます。 ６キロの１区は、３年松本瑠莉選手、約４キロの２区は、２年長島彩音選