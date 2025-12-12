お笑い芸人の矢部太郎が12日、出版社「たろう社」を設立し、初の書籍として矢部の父で絵本作家のやべみつのりが著した「光子ノート」（B6判、992ページ、3500円＝税抜き）を今月22日に出版すると発表した。タイトルの光子は、矢部の姉。その弟である矢部と2人の成長を、家庭で家事と育児を担当していた父がだからこそ観察してつづった記録だ。出版することも誰に見せることもなく保管されていた絵日記40冊を矢部が自らスキャニング