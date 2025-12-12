アメリカのトランプ大統領は11日、陸路での麻薬の輸送を阻止するため、ベネズエラに対する地上作戦を近く開始する考えを改めて示しました。トランプ大統領：陸上での麻薬の輸送を解決する考えだ。近く地上でも（作戦を）開始するつもりだ。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、ベネズエラから陸路でアメリカに向かう麻薬の輸送を阻止するため「地上での作戦を開始する」考えを改めて示しました。トランプ政権は麻薬対策