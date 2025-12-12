アメリカ西部カリフォルニア州の住宅地で突如爆発が起き、6人がけがをしました。埋設されたガス管の破損が原因とみられています。大きな爆発音とともに、住宅の屋根が吹き飛び、破片が空高く飛び散ります。カリフォルニア州サンフランシスコ郊外で11日、住宅が突如爆発し、地元メディアによりますと6人がけがをし、そのうち3人は重体だということです。この爆発で住宅など少なくとも3棟が破壊されています。当時、現場周辺では、歩