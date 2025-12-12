お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が11日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。フリーアナウンサー今川菜緒（28）と真剣交際していることが写真週刊誌「フライデー」に報じられた件について、共演者から結婚について聞かれた。番組のテーマは「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。重盛さとみが「私、有名人の方とお付き合いしたことないんですけど、芸能人の方とお付き合いすると、楽しいですか？」