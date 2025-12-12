リブ・マックスは、「リブマックスさきしまコスモタワーホテル」を12月10日に開業した。建物は大阪府咲洲庁舎の7階から17階まで。まず10階から17階部分の263室を開業し、2026年春に7階から9階部分に約90室の客室とサウナを増設する。客室は和洋室中心で、全て35平方メートル以上。最大6名まで宿泊でき、関西の夜景を一望できる。千房とコラボした「千房コラボレーションルーム」では鉄板をイメージした床や天井の仕掛けを備え、サ