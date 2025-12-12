JRE POINTがリニューアル、JRE IDとの連携やSuicaグリーン券への交換がスムーズに JR東日本は11日、同社のポイントサービス「JRE POINT」を2026年2月以降順次リニューアルすると発表した。2月以降、ID連携やアプリのリニューアル、モバイルSuicaアプリとの連携が実施される。 JRE IDとの連携 2026年2月9日に、同社の共通ID「JRE ID」がJRE POINTにも導入され、利用できるように