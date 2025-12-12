冬型の気圧配置が強まり、12日の石川県内は日中も気温がほとんど上がらず今季一番の寒さとなりそうです。冬型の気圧配置となった影響で、県内はけさ、厳しい寒さとなりました。最低気温は午前11時時点で、珠洲で今季最も低い0.2度となったほか、輪島市三井で‐0.7度、金沢で3.0度などとなりました。金沢市では時折しんしんと雪が降り、街を歩く人たちは傘を差したり、マフラーをしたりなど雪や冬の寒さに耐えながら、通勤・通学す