12日午前11時44分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード6.7の地震があり、北海道、青森などで震度4の揺れを観測しました。この地震で気象庁は津波注意報を発表しています。通信の状況です。午後0時40分現在、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの大手携帯キャリア4社によりますと、この地震による通信への影響はないということです。