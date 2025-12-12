◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１２日、栗東トレセン栗東滞在で調整を続けるアルバンヌ（牝２歳、美浦・田中博康厩舎、父アドマイヤマーズ）は３枠６番に決まった。穂刈助手は「どこに入っても大丈夫だと思っていましたが、ちょうどいいところですね」と歓迎した。この日は角馬場からＢダートコースを１周し、落ち着いた雰囲気で駆けた。１１日に発表さ