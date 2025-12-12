ヤクルト・田口麗斗投手（３０）が１２日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の１億７５００万円でサインした。２３年シーズン終了後のオフに３年契約を結んでおり、今季が２年目だった。田口は会見場に鮮やかな金髪姿で登場した。球団に「ここ２年はケガで離脱している。やりきれていない」と今季の不本意だった成績や自身の考えを伝えたことを明かした。「僕自身が情けないシーズンを送ってしまった」と唇