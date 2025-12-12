俳優の渡辺大輔さんがインスタグラムを更新。第一子誕生を知らせました。【写真を見る】【渡辺大輔＆則松亜海】第一子誕生を報告「改めて命の尊さ、大切さをより一層実感」渡辺さんは「この度、私たち夫婦に家族が増えましたことをご報告致します。」とコメント。続けて、「この手で抱いた時に感じた力強い鼓動。目の前で起こった全てが奇跡のようで、、改めて命の尊さ、大切さをより一層実感しております。」と、父となった喜びと