Ｊリーグの２０２５シーズン年間表彰式にあたる「Ｊリーグ・アウオーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、キャスターの中川絵美里が司会を務めた。中川は自身のインスタグラムのストーリーズに、「多幸感と愛に包まれた空間！今季の様々なシーンを振り返りながら、そして、これまで紡いでこられた、日本サッカーの歴史にも思いを馳せて。こんなに壮大で尊い場所で司会を担当できたこと。宝のような時間でした。本当に光栄です