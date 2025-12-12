◆米男子プロゴルフツアー最終予選会第１日（１１日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス・ダイズバレーＣ＝６８５０ヤード、パー７０、ソーグラスＣＣ＝７０５４ヤード、パー７０）来季ツアー出場権をかけた最終予選会は２コースで第１ラウンドが行われ、２次予選会を通過した石川遼（カシオ）はソーグラスＣＣで４バーディー、４ボギーでイーブンパーの７０で回り、首位と６打差の６４位で発進した。今季日本ツアー賞金王で最